In fata penuriei, supermarketurile britanice incep sa rationalizeze salata si broccoli

Tesco, numarul 1 in Regat, impune din aceasta saptamana clientilor sai sa nu cumpere mai mult de trei salate de persoana, a anuntat un purtator de cuvant."Ne confruntam cu probleme de stocuri din cauza vremii proaste din Spania", a explicat acesta.Concurentul sau Morrisons, numarul 4 pe piata britanica, a fost si mai radical, impunand o limita maxima de doua salate si trei broccoli pe client.O parte a Spaniei a suferit la finele lui decembrie ploi extrem de puternice, urmate de un val de frig in ianuarie, cu ninsori exceptionale. Aceste fenomene au afectat puternic productie de fructe si legume.Drept urmare, Marea Britanie sufera de asemenea de o penurie de dovlecei, vinete si telina de mai multe saptamani, fara insa ca aceste legume sa fie rationalizate pana in prezent. Penuria, care ar urma sa dureze pana in primavara, a antrenat insa cresteri de preturi, supermarketurile fiind nevoite sa importe legume din tari mai indepartate, precum Statele Unite.Spania este cel mai mare producator si exportator de fructe si legume din UE. Principalii sau clienti sunt Franta si Marea Britanie.