UPDATE Trump: Iranul se joaca cu focul, nu voi fi asa ingaduitor ca Obama / Teheranul replica spunand ca nu il afecteaza amenintarile

Iran is playing with fire - they don't appreciate how "kind" President Obama was to them. Not me! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 3, 2017

Iran unmoved by threats as we derive security from our people. We'll never initiate war, but we can only rely on our own means of defense. pic.twitter.com/TxlSEL8rjj — Javad Zarif (@JZarif) February 3, 2017

“Iranul se joaca cu focul - ei nu apreciaza cat de ‘ingaduitor’ a fost cu ei presedintele Obama. Nu si eu”, a scris presedintele SUA in mesajul citat.Teheranul a reactionat rapid, ministrul de externe Javad Zarif spunand ca Iranul nu este afectat de amenintari si ca “noi nu vom porni niciodata razboiul, dar putem sa ne bazam doar pe propriile mijloace de aparare.Trump este hotarat sa impuna noi sanctiuni asupra mai multor entitati iraniene pentru a mari presiunea asupra Teheranului, in conditiile in care construieste o strategie mai cuprinzatoare pentru a contracara atitudinea iranului, considerata destabilizatoare, au declarat Reuters persoane care cunosc situatia.Noile sanctiuni, care urmeaza sa fie date potrivit ordinelor executive deja existente din domeniile terorismului si armelor de distrugere in masa, ar fi doar prima lovitura din cadrul politicii mai agresive fata de Iran promisa de Trump in campania prezidentiala, au declarat sursele citate.