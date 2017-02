Sanctiunile impotriva Rusiei raman in vigoare pana cand Rusia reda Ucrainei controlul asupra peninsulei Crimeea - ambasadoarea SUA la ONU

Ambasadoarea, care si-a prezentat scrisorile de acreditare saptamana trecuta, a caracterizat drept "nefericit" faptul ca pentru prima sa luare de cuvant in fata Consiliului Securitate a trebuit sa "condamne actiunile agresive ale Rusiei"."Vrem cele mai bune relatii cu Rusia. Cu toate acestea situatia critica din estul Ucrainei cere o condamnare puternica si limpede a actiunilor rusesti", a spus fostul guvernator al Carolinei de Sud."Atat timp cat Rusia si separatistii pe care ii sustine nu vor respecta suveranitatea si teritoriul Ucrainei, aceasta criza va continua", a adaugat ea.Aceasta prim interventie era foarte asteptata in incercarea de a creiona atitudinea noii administratii Trump fata de Rusia, in conditiile in care noul presedinte s-a aratat foarte conciliant fata de Moscova si presedintele Vladimir Putin."Am notat o anumita schimbare de ton", a spus ambasadorul rus Vitali Ciurkin, pentru presa, dupa reuniune. "Ne aflam doar la inceputul drumului si sper ca acest drum ne va duce la ceva mai constructiv", a adaugat el.Relatiile dintre Washington si Moscova s-au degradat brutal in perioada presedintiei lui Barack Obama dupa anexarea peninsulei Crimeea de catre Rusia in 2014, dar si dupa interventia militara ruseasca in Siria, in sprijinul regimului Bashar al-Assad.Trump si Putin au promis o imbunatatire a relatiilor bilaterale intr-o lunga convorbire telefonica ce a avut loc sambata, si in care subiectul foarte delicat al sanctiunilor economice nu a fost abordat.