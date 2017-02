Liderii politici din Parlamentul European fac un apel pentru respingerea numirii lui Ted Malloch ca ambasador SUA la UE

Marile grupuri politice din Parlamentul European s-au pronuntat miercuri impotriva numirii lui Ted Malloch ca ambasador al SUA pe langa Uniunea Europeana (UE), dupa declaratiile acestuia considerate la Bruxelles drept antieuropene, relateaza agentia EFE si publicatiile El Pais si The Guardian

'UE nu poate acredita pe cineva precum Malloch, care afirma ca euro va disparea, ca Brexitul este doar inceputul sfarsitului. Este imposibil sa colaboram cu o astfel de persoana', a apreciat Manfred Weber, liderul grupului popular din Parlamentul European, potrivit Agerpres.

La randul sau, liderul grupului social-democrat, Giani Pittella, a spus ca Ted Malloch ar trebui declarat persona non-grata in statele blocului comunitar daca Washingtonul va decide sa-l numeasca ambasador pe langa UE.

Cand a fost intrebat recent de catre BBC, de ce a fost interesat sa ocupe postul de la Bruxelles, Malloch a raspuns: "Am avut anterior in cariera un post diplomatic in Uniunea Sovietica si am ajutat la destramarea ei. Deci, poate ca exista o alta Uniune care are nevoie de un pic de imblanzire"

De asemenea, el a spus ca Trump nu este un fan al UE, pe care a descris-o ca fiind "supranationala si de neales" si l-a atacat pe presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker: "Domnul Juncker a fost un primar bun pentru un oras din Luxemburg, si poate ca ar trebui sa se intoarca si sa faca asta din nou".

In acelasi timp, atat Weber cat si Pittella au cerut premierului britanic Theresa May sa nu transforme Brexitul intr-un 'cal troian care sa distruga Uniunea Europeana'.

Pittella a mers chiar mai departe si a cerut statelor UE sa-si ia angajamentul de a nu-l invita pe presedintele american Donald Trump in Europa, pana cand acesta din urma nu-si revizuieste opinia despre blocul comunitar.

In cadrul intrevederii avute saptamana trecuta cu premierul Theresa May, Donald Trump a salutat 'minunatul' Brexit si a estimat ca vor mai fi state din UE care vor alege sa paraseasca blocul comunitar.

Eurodeputatii care s-au manifestat luni impotriva numirii lui Malloch ca ambasador pe langa UE au criticat si deciziile prin care Trump a interzis temporar intrarea in SUA a refugiatilor (pe termen nedefinit pentru sirieni) si a cetatenilor din sapte state musulmane considerate bastioane ale terorismului, membrii legislativului de la Strasbourg considerand ca astfel de pozitii sunt contrare valorilor europene.