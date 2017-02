Germanii l-ar prefera cancelar pe Martin Schulz in fata Angelei Merkel (sondaj)

Un procent de 50% dintre germani l-ar vota cancelar pe social-democratul Martin Schulz in alegerile generale din septembrie daca ar putea alege in mod direct seful guvernului, fata de 34% cati ar sustine-o pe crestin-democrata Angela Merkel, potrivit unui sondaj publicat marti, transmite agentia EFE, citata de Agerpres.

Potrivit sondajului 'Deutschlandtrend', Schulz a castigat noua puncte procentuale raportat la saptamana trecuta - cand a fost propus candidat - iar Merkel a pierdut sapte puncte in aceeasi perioada de timp.

Totusi, studiul releva ca formatiunile lui Merkel - Uniunea Crestin-Democrata (CDU) si Uniunea Crestin-Sociala din Bavaria (CSU), care candideaza impreuna - continua sa fie blocul politic cel mai votat daca ar fi alegeri la finalul acestei saptamani.

Un procent de 34% dintre cei chestionati se declara in favoarea CDU/CSU (trei puncte mai putin decat acum o luna), in timp ce 28% prefera Partidul Social-Democrat (SPD), ceea ce indica o crestere de opt puncte procentuale fata de ianuarie, un maxim in aceasta legislatura.

Alternativa pentru Germania (AfD, dreapta populista) ar obtine 12% din voturi (trei puncte mai putin decat acum o luna), Die Linke (stanga) si ''Verzii'' (ecologistii) - 8% (un punct mai putin) si Partidul Liber-Democrat (FDP, liberalii) si-ar imbunatati cu un punct performanta electorala, pana la 6%.

Cu aceasta repartizare a voturilor si sase partide in Bundestag (camera inferioara germana), pentru prima data de la Al Doilea Razboi Mondial, 43% dintre cei chestionati considera ca ar fi "bine" si "foarte bine" sa fie reeditata actuala mare coalitie din Executiv, dintre CDU/CSU si SPD.

Presedintele SPD, Sigmar Gabriel, a anuntat pe 24 ianuarie ca nu va candida in alegeri si l-a propus pe Martin Schulz drept candidat al partidului la postul de cancelar al Germaniei, o decizie ratificata de conducerea formatiunii dupa cateva zile.