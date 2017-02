Presedintele Porosenko vrea sa organizeze un referendum pe tema aderarii Ucrainei la NATO (presa germana)

Ucraina si NATO acuza Rusia ca ii doteaza cu arme si trupe pe rebelii pro-rusi din estul tarii, conflictul din zona provocand, de la izbucnire in 2014 si pana acum, peste 10.000 de persoane decese. Moscova respinge acuzatiile."Acum patru ani, doar 16% (din ucraineni) erau de acord cu intrarea Ucrainei in NATO. Acum sunt 54%. Ca presedinte, eu ma orientez dupa atitudinile poporului meu si voi organiza un referendum pe tema apartenentei la NATO", a declarat Porosenko intr-un interviu.Porochenko a promis ca va face tot ce poate pentru "a obtine aderarea la alianta transatlantica", in cazul in care alegatorii ucraineni voteaza in favoarea NATO.