Kievul si Moscova se acuza reciproc in urma unui incident la Marea Neagra

Asupra avionului de transport militar, de tip An-26, s-a tras miercuri, in timp ce zbura in apropierea a doua platforme de exploatare a gazelor naturale, a declarat Sviatoslav Tegolko, un purtator de cuvant al presedintiei ucrainene.Tegolko a postat o imagine pe Facebook cu o garura in avion si a adaugat ca niciun membru al echipajului nu a fost ranit.Flota rusa la Marea Neagra a respins acuzatiile.Flota a acuzat avionul ca a survolat in mod "provocator", in doua randuri, platformele rusesti si a declarat ca un ofiter in domeniul securitatii a tras, in patru randuri, cu un pistol de semnalizare, pentru a-l alunga si a evita o ciocnire.Rachetele de semnalizare lansate nu au reprezentat vreun pericol pentru avion, a precizat flota intr-un comunicat, citat de agentiile ruse.Acest incident reflecta tensiunile din zona, in urma anexarii Peninsulei ucrainene Crimeea de catre Moscova si sustinerea insurgentei separatiste proruse in estul Ucrainei.El are totodata loc in contextul in care la Avdiivka, la nord de Donetk, principalul bastion al rebelilor, au loc cele mai dure confruntari din ultima perioada.Platformele, care au apartinut Ucrainei, provoaca tensiuni de mult timp. Kievul a acuzat Moscova ca i-a confiscat "ilegal" aceste platforme si a anuntat ca va solicita despagubiri.