Parlamentarii britanici au votat covarsitor pentru a-i acordat premierului Theresa May puterea de a declansa Brexitul

Decizia a fost luata dupa 17 ore de dezbateri. Este vorba despre o propunere de lege care va trece prin noi procese de analia in Camera Comunelor si Camera Lorzilor, inainte de a deveni lege.Conducerile Partidului National Scotian si Partidului Democrat Liberal s-au opus.Premierul Theresa May a stabilit ca data de 31 martie ca termen limita pentru declansarea Articolului 50.Parlamanentarii au tinut 2 zile de dezbateri asupra propunerii de lege, secretarul pentru Brexit David Davis spunand ca un vot impotriva ar reprezenta "ignorarea" referendumului din iunie, in care britanicii au votat cu 51,9% fata de 48,1% in favoarea Brexitului.