Presedintele filipinez Duterte cere ajutoru Chinei pentru a combate pirateria din arhipelag

Duterte a invocat precedentul din 2009, cand China a trimis nave militare in Golful Aden, pentru a-si proteja flota comerciala de piratii somalezi.AFP observa ca prin cererea de asistenta din partea Beijingului, Filipinele isi reconfirma reorientarea politicii externe in sensul indepartarii fata de aliatul traditional, Statele Unite.Manila acuza regulat grupari islamiste ca incearca sa infiinteze un "stat" in sudul Filipinelor, dupa modelul califatului organizatiei Statul Islamic (SI) din Siria si Irak. Confruntate cu tot mai multe rapiri in regiune, Filipinele, Malaezia si Indonezia si-au intensificat cooperarea militara.Premierul malaezian Najib Razak a anuntat recent ca Rodrigo Duterte a acceptat recent ca fortele navale indoneziene si malaeziene sa urmareasca presupusii pirati in apele teritoriale filipineze.Biroul Maritim International (BMI) a anuntat in ianuarie ca rapirile pe mare au atins in 2016 un maxim al ultimilor zece ani, iar apele din sudul Filipinelor sunt tot mai periculoase.