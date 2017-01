Estul Ucrainei este cuprins de un nou acces de violente: 13 morti, cel mai grav bilant din ultimele luni

Incepand de duminica, cel putin 13 persoane au fost ucise in luptele din apropierea orasului industrial Avdiivka, cel mai dur bilant din ultimele luni. Uniunea Europeana a denuntat o "incalcare flagranta a armistitiului" din decembrie.Kremlinul s-a declarat "extrem de preocupat" de situatie, prin vocea purtatorului sau de cuvant, Dmitri Peskov.Avdiivka, oras situat la circa zece kilometri la nord de bastionul rebel Donetsk, este in centrul luptelor care fac ravagii de trei zile.Marti dimineata, autoritatile separatiste au anuntat moartea unui civil, care se adauga la alte sapte persoane ucise luni: doi civili, doi rebeli si trei soldati ucraineni. Duminica, patru soldati ucraineni si un rebel au fost ucisi in lupte.Cele doua tabere se acuza reciproc ca au inceput ostilitatile.In urma luptelor, cei 20.000 de locuitori din Avdiivka au ramans fara curent electric si caldura, potrivit armatei ucrainene, care controleaza orasul."Impactul luptelor asupra populatiei civile este grav, exista putin acces la apa curenta, la caldura si la electricitate pentru mai multe mii de locuitori aflati de cele doua parti ale liniei frontului", a confirmat intr-un comunicat Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE).Centrala electrica a fost puternic afectata de tiruri de obuz, a declarat directorul acesteia.Un inalt oficial militar, Fridon Vekua, a afirmat ca se pregateste o eventuala evacuare a locuitorilor din Avdiivka. "O vom face in ultima instanta. Ramane o sansa sa restabilim caldura", a spus el.Luni, intr-o vizita la Berlin, presedintele ucrainean Petro Poroshenko a cerut sa se actioneze "cu fermitate" in fata Moscovei, pe care a acuzat-o ca sustine financiar si militar separatistii din estul Ucrainei.De aproape trei ani, Ucraina este afectata de un sangeros conflict, soldat cu aproape 10.000 de morti pana in prezent.