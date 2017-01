Fostul presedinte polonez Lech Walesa, considerat un simbol al luptei impotriva regimului comunist, a fost colaborator al Securitatii

Reprezentantii Institutului Polonez pentru Memoria Nationala spun ca un document scris de mana si analizat recent de experti grafologi a confirmat ca Lech Walesa a fost colaborator al Securitatii. Un avocat al lui Walesa a declarat insa ca probele nu ar fi concludente si ca le va adresa intrebari evaluatorilor.Lech Walesa (73 de ani) a fost primul presedinte al Poloniei dupa caderea comunismului (1990 - 1995), este considerat un simbol si liderul miscarii impotriva regimului comunist in tara sa.Lech Walesa a fost liderul primului sindicat independent din Europa de Est comunista, Solidaritatea, care a avut un rol decisiv in caderea regimului comunist in Polonia.In anul 1983, Lech Walesa a fost laureat al Premiului Nobel pentru Pace.Lech Walesa a dezmintit, in trecut, zvonurile aparute in legatura cu o presupusa colaborare a sa cu fosta Securitate: "Nu pot exista documente provenind de la mine, o voi dovedi in fata justitiei", spunea fostul lider polonez in urma cu un an."Am comis o eroare, dar nu am fost turnator si nu am primit niciodata bani si nici nu am dat rapoarte scrise sau orale", spunea atunci Lech Walesa.