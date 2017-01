Austria: Guvernul vrea sa interzica valul islamic integral in spatiile publice

"Valul integral va fi interzis in spatiul public", a declarat cancelarul social-democrat (SPO) Christian Kern, care a prezentat acest plan de actiune pregatit cu aliatul sau conservator (OVP), si care include numeroase aspecte, de la reforma pietei muncii pana la securitate.Aceasta interdictia a valului islamic integral (burqa, niqab), deja impusa de Franta, Belgia, Bulgaria si anumite regiuni elvetiene, ar putea fi insotita de o dezbatere privind purtatul valului in cadrul functiei publice.Guvernul austriac vrea, dupa consultarea comunitatilor religioase, sa "propuna o lege a neutralitatii", a spus cancelarul, vorbind despre magistrati, politisti sau militari.Legea nu va viza in mod specific valul pentru a "nu da celor 600.000 de musulmani din Austria sentimentul ca nu fac parte din societatea noastra", a adaugat Kern.Numerosi observatori se asteapta la alegeri anticipate inaintea termenului prevazut, in 2018.In aceasta ipoteza, FPO, partidul de extrema dreapta, este cotat favorit.Noul program privind piata muncii pune accentul pe securitate si integrarea imigrantilor. Se prevede posibilitatea plasarii sub supraveghere electronica a jihadistilor care revin din Siria si din Irak si obligatia pentru solicitantii de azil sa semneze un "contract de integrare".Guvernul doreste de asemenea sa limiteze accesul pe piata austriaca muncitorilor detasati din UE si sa creeze 70.000 de noi locuri de munca pana in 2018.