Perchezitii in biroul lui Francois Fillon din Parlamentul francez, in scandalul presupuselor angajari fictive care o vizeaza pe sotia politicianului

Conservatorul Francois Fillon era considerat favorit la castigarea alegerilor prezidentiale din Franta inaintea izbucnirii scandalului care vizeaza angajarea fictiva a sotiei politicianului, Penelope, la cabinetul parlamentar al politicianului.Penelope Fillon, sotia lui Francois Fillon, candidatul dreptei franceze la alegerile prezidentiale din acest an, se afla in centrul unui scandal, fiind acuzata ca a primit 500 de mii de euro ca atasat la cabinetul parlamentar al sotului ei, fara sa fie vazuta vreodata lucrand acolo. In Franta, angajarea rudelor la cabinetul parlamentar este permisa de lege, conditia fiind ca angajarile sa nu fie fictive, insa sotia lui Fillon este acuzata ca a primit acesti bani fara sa fi lucrat pentru ei.Un fost colaborator al lui Fillon a declarat, pentru presa franceza, ca nu a lucrat niciodata cu sotia politicianului.Penelope Fillon ar fi fost platita pentru munca fictiva de sotul ei in perioada 1998-2002 si cel putin timp de 6 luni in 2012.Investigatiile vizeaza si angajarea, posibil fictiva, a lui Penelope Fillon la "La Revue des Deux Mondes", unde aceasta ar fi primit un salariu lunar brut de 5.000 de euro in perioada mai 2012 - decembrie 2013. Proprietarul acestei reviste literare, miliardarul Marc Ladreit de Lacharriere, prieten de lunga durata al lui Francois Fillon, a fost si el interogat de politistii francezi.Conservatorul Francois Fillon este candidatul dreptei la alegerile prezidentiale din Franta, programate pe 23 aprilie (primul tur) si 7 mai (turul II).Contracandidatii lui Francois Fillon la alegerile prezidentiale vor fi Marine le Pen (extrema dreapta) si Benoit Hamon, fost ministru al Educatiei, desemnat candidatul stangii franceze.