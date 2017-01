Stoltenberg: NATO si Donald Trump sunt de acord sa dialogheze cu Rusia, dar pornind de la o pozitie de forta

Noul presedinte american a starnit temeri in randul aliatilor europeni dupa ce a pledat pentru o linie mai supla fata de Moscova si punand sub semnul intrebarii angajamentul Washingtonului, vechi de aproape 70 de ani, fata de o alianta pe care a calificat-o drept "depasita".Dar Stoltenberg spune ca, in discutiile recente cu Donald Trump si cu noul secretar american al Apararii, James Mattis, "ambii au avut acelasi mesaj, respectiv ca SUA isi mentin acelasi angajament fata de NATO si de legatura transatlantica"."Mesajul noii administratii este ca doresc sa angajeze un dialog cu Rusia, dar de pe o pozitie de forta", a declarat secretarul general al Aliantei, dupa o intalnire la sediul din Bruxelles al NATO cu noul presedinte bulgar, Rumen Radev.Liderii celor 28 de tari membre ale NATO au aprobat in iulie cea mai importanta intarire militara a aliantei de la sfarsitul Razboiului Rece, ca raspuns la interventia Rusiei in Ucraina si anexarea Crimeii.Noul presedinte bulgar, considerat drept mai conciliant fata de Moscova decat predecesorul sau Rosen Plevneliev, a subliniat ca a ales sa mearga la NATO in prima sa vizita in strainatate, dupa ce a fost investit in 22 ianuarie."NATO este o organizatie extrem de importanta pentru a garanta securitatea aliatilor sai (...) Sustinem eforturile NATO in materie de aparare si disuasiune si consideram ca Bulgaria contribuie la aceste eforturi", a spus el.Radev declarase recent ca spera ca alegerea lui Donald Trump va contribui la imbunatatirea relatiilor cu Rusia.