O noua transa de imprumut pentru Grecia depinde de participarea FMI - Ministerul de Finante german

"Platile ulterioare depind de finalizarea cu succes a revizuirii programului si participarea FMI", a declarat purtatorul de cuvant.Seful fondului de salvare al zonei euro a declarat luni ca Grecia va primi noi imprumuturi din partea blocului doar in cazul in care FMI se alatura noului sau program de ajutorare, enumerand o conditie neluata in considerare pana acum de catre creditorii Atenei.Grecia are nevoie de o noua transa de ajutor financial, in cadrul programului de salvare de 86 miliarde de euro, pana in al treilea trimestru din an, riscand, in caz contrar, sa nu isi poata plati datoriile.