VIDEO Ungaria: Doua monumente dedicate victimelor celor doua Razboaie Mondiale, dezvelite cu cateva zile inainte de vizita lui Putin la Budapesta

Monumentul dedicat victimelor primului Razboi Mondial este o statuie reprezentand Ingerul Pacii si este dedicat celor circa 3.500 de prizonieri italieni, romani, rusi si sarbi care au murit intr-un lagar amplasat langa oras in perioada 1914 - 1918, potrivit dailynewshungary.com Statuia a fost realizata de artistul rus Vladimir Surovtsev, arata Russia Today , care descrie evenimentul drept o "miscare simbolica".Al doilea monument, reconstrui de primarie si de o organizatie culturala locala, comemoreaza trupele sovietice care au murit in al doilea Razboi Monidal in luptele de la Esztergom.Intr-un discurs sustinut la ceremonie, ambasadorul Rusiei in Ungaria, Vladimir Sergheev, a citit o scrisoare a ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, care spune ca "adevarata securitate poate exista doar pe baze egale, fara nicio discriminare, pe baza legilor internationale si a Cartei ONU. PE aceste lucruri va continua sa se bazeze politia externa a Rusiei".Ambasadorii Rusiei, Azerbaidjanului, Belarusului si Kazahstanului au depus coroane de flori la monumente.