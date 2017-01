​SUA acuza Iranul ca a lansat o racheta balistica / Rusia spune ca tirul nu incalca rezolutia ONU

"Suntem la curent cu faptul ca Iranul a lansat aceasta racheta. Examinam natura exacta" a acestui tir, a declarat Sean Spicer, purtatorul de cuvant al executivului american, pentru Fox News.Este vorba despre prima racheta balistica iraniana testata dupa ce Donald Trump a devenit al 45-lea presedinte american.privind programul nuclear iranian, denuntat reuniunea de urgenta a Consiliului de Securitate drept o tentativa de a "invenina situatia"."Rezolutia 2231 a Consiliului de Securitate nu contine interdictii pentru Iran de a efectua astfel de actiuni", a declarat pentru agentia Interfax ministrul adjunct pentru Afaceri Externe Serghei Riabkov.pentru a crea "noi tensiuni" legate de programul de rachete balistice al Iranului."Speram ca problema programului defensiv al Iranului (...) sa nu fie folosita drept pretext" de catre noua administratie americana pentru a "provoca noi tensiuni", a spus Zarif, care nu a confirmat, dar nici nu a infirmat lansarea unei rachete.Tirul unei rachete cu raza medie de actiune, care a parcurs aproape 1.000 de kilometri inainte de a exploda, a fost efectuata de la Semnan, la circa 225 km est de Teheran, potrivit Fox."Iranul a lansat o noua racheta balistica", a denuntat si premierul israelian Benjamin Netanyahu, pe contul sau de Facebook, inainte ca Washingtonul sa evoce acest test."Este o incalcare flagranta a rezolutiei Consiliului de Securitate al ONU. La prima mea intalnire cu presedintele Trump la Washington, voi evoca reinnoirea sanctiunilor impotriva Iranului", a adaugat el.Premierul israelian s-a referit la rezolutia 2231 a ONU care "cere Iranului sa nu intreprinda activitati legate de rachete balistice concepute pentru a fi capabile sa lanseze arme nucleare".Rezolutia a fost adoptata in cadrul acordului privind dosarul nuclear iranian incheiat la jumatatea lui 2015 intre marile puteri occidentale si Teheran.Iranul a efectuat, in martie anul trecut, tiruri de rachete balistice, dupa semnarea acordului si intrarea sa in vigoare in ianuarie 2016.Tarile occidentale semnatare ale acordului afirma ca tirurile din martie 2016 corespund tipului de rachete concepute pentru a transporta arme nucleare. Dar Iranul contesta interpretarea si spune ca rachete sale nu sunt vizate de rezolutie deoarece programul sau balistic este pur defensiv.In cadrul Consiliului de Securitate, Iranul a scapat de eventuale represalii, gratie veto-ului impus de Rusia in fata dorintei Parisului, Washingtonului, Londrei si Berlinului de a impune noi sanctiuni.