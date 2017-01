Turbulente in cercul restrans al presedintelui Trump dupa interdictiile privind refugiatii si imigrantii

Fox News noteaza ca acestia trei le-au spus unor apropiati ca nu stiau detaliile ordinului respectiv pana in momentul cand acesta a fost semnat de Trump. Nu stiau ce se intampla nici inalti demnitari din domeniul serviciilor de informatii.Bob Corker, republicanul cu cea mai inalta pozitie in Comisia pentru Relatii Externe din Senat, a declarat ca, in pofida asigurarilor date de Casa Alba ca s-a consultat cu liderii grupurilor din Congres, el personal a aflat despre ordin din presa.Unul dintre marii nemultumiti este, potrivit Fox News, James Mattis, care la ceremonia de investire a stat in imediata apropiere a lui Trump. O oficialitate citata de postul de televiziune a aratat ca Mattis stia "conceptul general" al ordinului pregatit de Trump, dar nu stia detaliile, fapt pentru care situatia l-a infuriat.Iar Tillerson, care inca asteapta confirmarea in functia de Secretar de Stat, le-a spus consilierilor politici ai presedintelui ca e complet derutat de faptul ca nu a fost consultat pe fond in privinta deciziei presedintelui.