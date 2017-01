VIDEO Mii de oameni protesteaza in Marea Britanie fata de decretul lui Trump privind imigratia

Proteste in Marea Britanie

La Londra, mii de persoane s-au strans in fata sediului Guvernului, de pe Downing Street, la apelul scriitorului si jurnalistului Owen Jones, dupa ce premierul a anuntat ca nu va anula invitatia pentru o vizita de stat adresata lui Trump.

Peste 25.000 de oameni au anuntat pe Facebook ca iau parte la protestul din capitala Regatului Unit.

Printre cei care au luat cuvantul s-a numarat oficialii laburisti Ed Milliband si Shami Chakrabarti si cantareata Lily Allen.

Charlotte Winstone, in varsta de 22 de ani, regizor de teatru, a explicat ca protesteaza pentru nu ii vine sa creada ca asa ceva se poate intampla in 2016. "Oameni care au primit legal dreptul de a fi in SUA, oameni (...) cu vize, sunt tinuti impotriva vointei lor, totul din cauza urii unui barbat", a spus ea.

"Cu totii am auzit la lectiile de istorie despre persecutarea evreilor in Germania nazista, considerand ca, daca s-ar intampla acum, am putea sa o oprim. Aceasta este ocazia noastra sa ne asiguram ca nu se va intampla din nou asa ceva", a adaugat ea.

Manifestatii au loc si la Manchester, unde s-au strans circa 3.000 de oameni, dar si la Glasgow, Cardiff, Newcastle, Oxford si in alte circa 30 de orase si orasele.

La Oxford, Larry Sanders - fratele senatorului american Bernie Sanders - se numara printre cei care au iesit in strada. "Ca un american mandru, vreau sa fiu parte a acestei miscari impotriva rasismului lui Trump. Putem schimba lucrurile, daca lucram impreuna", a declarat el.