Jihadistii spun ca decizia lui Trump privind imigrantii nu va opri atacurile in SUA, ii va ajuta sa recruteze combatanti

"Decizia voastra nu va face nimic. Atacurile vor veni din America, de la americani nascuti in America, cu parinti si bunici americani", a scris un sustinator ISIS pe Telegram, o aplicatie de mesagerie criptata."Trump le interzice musulmanilor sa intre in America si ii ucide in Yemen, Irak si Siria, apoi ii ameninta (...). Nenorocitul nu stie ca face un serviciu inestimabil Statului Islamic", a afirmat pe Twitter un jihadist autodeclarat, care se identifica drept Salem al-Mosuly.Administratorii unui canal islamist de pe Telegram monitorizat de organizatia americana SITE au intrebat daca politicile lui Trump inseamna ca acesta este cel mai bun "recrutor al Islamului".Dintre primele 48 de raspunsuri, 34 au fost afirmative, potrivit SITE. "Ceea ce a facut Trump a aratat clar adevarul, realitatea dura din spatele urii Guvernului american fata de musulmani", a scris unul dintre utilizatori, Abu Maghrebi."Ce face Trump tarii sale? Abia a devenit presedinte si oamenii protesteaza deja impotriva politicii sale, iar tarile din toata lumea il critica. Trump va darama America, cu voia Domnului", a mai scris Abu Maghrebi.Alti sustinatori ai organizatiei teroriste Stat Islamic au ironizat un ordin al lui Trump de duminica, prin care le-a cerut comandantilor armatei americane sa ii prezinte, in termen de 30 de zile, un plan pentru infrangerea gruparii militante."Cruciatul Trump s-a transformat intr-un faraon care nu gandeste. Cruciatul josnic uita declaratiile nesabuite ale lui Bush Junior si ale magarului de Obama, dinaintea sa. Ei nu au reusit si, cu voia Domnului, il vom da cu nasul de tarana si pe el, ca pe predecesorii sai", a scris Turjman Al Asawirti pe Telegram.