Kiribati analizeaza o propunere de "restaurare a monarhiei ruse" pe teritoriul sau

Anton Bakov, un fost parlamentar rus care este liderul Partidului Monarhist, vrea sa foloseasca trei insule nelocuite din Kiribati pentru a construi pe ele hoteluri si pentru a infiinta astfel "o Rusie alternativa", a relatat Radio New Zealand.Antreprenorul rus spune ca va aloca 350 de milioane de dolari acestui proiect, iar sotia lui a declarat pentru acelasi post de radio ca ideea sotului ei este sprijinita "de un numar mare de patrioti rusi care nu sunt multumiti de regimul lui Putin".Monarhia rusa a fost inlaturata in 1917 prin Revolutia Bolsevica, insa Anton Bakov a luptat in ultimii ani pentru restaurarea ei.In 2011, el a creat "Tronul Imperial" - o micronatiune nerecunoscuta de alte state si fara teritoriu - in care liderul se va numi "Imparatul Nicolae al III-lea".Saptamana trecuta, un oficial din guvernul statului Kiribati a spus ca propunerea inaintata de Anton Bakov este inca analizata de Comisia pentru Investitii Straine. De atunci, ea a beneficiat de sprijinul lui Teburoro Tito, un fost presedinte din Kiribati, care a spus ca aceasta initiativa ar putea aduce multi bani in industria turismului local, "presupunand ca lucrurile pe care ei le spun sunt adevarate".Insa alte surse oficiale indeamna la prudenta. Sitiveni Halapua, un specialist in dezvoltarea regiunii Oceania-Pacific, a spus pentru Radio New Zealand ca intelege foarte bine faptul ca guvernul din Kiribati cauta investitii pentru a combate efectele incalzirii globale, dar este de parere ca propunerea formulata de antreprenorul rus este "foarte ciudata" si "inspaimantatoare".Anton Bakov a incercat in trecut sa gaseasca terenuri nelocuite pentru proiectul "Rusiei alternative" si in alte regiuni ale lumii. Potrivit presei internationale, el ar fi cumparat o insula din Cook Islands, insa informatia a fost negata de guvernul local.