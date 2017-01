Franta: Francois Fillon si sotia sa Penelope, audiati in scandalul presupuselor angajari fictive

Ancheta vizeaza angajarea lui Penelope Fillon ca asistenta parlamentara a sotului sau intre 1998 si 2007 si 2012 - 2013.Investigatiile sunt legate si de angajarea lui Penelope Fillon la "La Revue des Deux Mondes", unde a primit un salariu lunar brut de 5.000 de euro in perioada mai 2012 - decembrie 2013.Proprietarul acestei reviste literare, miliardarul Marc Ladreit de Lacharriere, prieten de lunga durata al lui Francois Fillon, a fost si el interogat luni de politisti.Anchetatorii pun sub semnul indoielii realitatea acestor locuri de munca, in conditiile in care Penelope Fillon s-a prezentat tot timpul ca o casnica, neimplicata in cariera politica a sotului sau.Fostul premier a dezmintit acuzatiile iar sotia sa nu s-a exprimat niciodata public in privinta acestui scandal.Potrivit revistei satirice Le Canard Enchaine, care a dezvaluit acest dosar saptamana trecuta, Penelope Fillon ar fi primit circa 500.000 de euro brut pentru posturile detinute in Adunarea Natiaonala.