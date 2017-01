Clericul Fethullah Gulen, acuzat de Ankara ca ar fi orchestrat tentativa de lovitura de stat, judecat in lipsa in Turcia

Dintre suspecti, 152 se afla deja in detentie preventiva, inclusiv mai multi oficiali militari de rang inalt, relateaza agentia de stiri Anadolu.Ankara acuza miscarea clericului musulman Fethullah Gulen ca fiind o "organizatie terorista", cu toate ca gruparea insista ca este o miscare pasnica care promoveaza islamul moderat.Inculpatii sunt judecati pentru o serie de fapte, fiind inclusiv acuzati de apartenenta la o "grupare terorista inarmata", dar si de tentativa de rasturnare a ordinii constitutionale.Suspectii ar putea fi condamnati la inchisoare pe viata in cazul in care sunt gasiti vinovati si se estimeaza ca procesul ar putea dura doua luni, relateaza cotidianul Hurriyet.Turcia a cerut in mod repetat autoritatilor americane sa-l extradeze pe Gulen, care traieste in Statele Unite din 1999. Administratia Obama a insistat ca procesul de extradare este unul de lunga durata, insa Ankara spera ca noul lider de la Casa Alba va fi mai dispus sa urgenteze actiunea de extradare.Aproximativ 43.000 de persoane au fost arestate si asteapta sa fie trimise in instanta, fiind acuzate de implicare in organizarea si executarea tentativei de lovitura de stat din luna iulie.