Igor Dodon la o televiziune rusa: Sustinatorii lui Hillary Clinton pregateau o "revolutie galbena" in R.Moldova

Potrivit lui Igor Dodon, oponentii sai politici amenintau in timpul campaniei electorale "sa organizeze un Maidan la Chisinau", dupa modelul revoltei de la sfarsitul anului 2013 inceputul lui 2014 la Kiev, in cazul victoriei sale si nu ascundeau ca actionau in colaborare cu echipa lui Hillary Clinton, conform paginii de internet ain limba rusa.Acest plan a esuat datorita pozitiei sale dure si a victoriei lui Donald Trump in Statele Unite ale Americii, sustine Dodon."Imediat dupa alegeri am spus clar: baieti, nu va jucati cu focul. Daca va fi necesar, vom apara aceasta victorie cu orice pret. Cred ca acesta este primul argument. Iar al doilea, nu mai putin important - momentul geopolitic. In alegerile prezidentiale din SUA au pierdut acei care au sustinut revolutiile colorate in diferite tari. Adversarii mei nu ascundeau faptul ca au actionat in tandem si au fost sprijiniti de echipa lui Clinton. Sunt sigur ca, daca ar fi fost o situatie diferita in Statele Unite, am fi avut in (Republica) Moldova o luna foarte fierbinte", a mai spus acesta.Igor Dodon, fostul lider al Partidului Socialist, a castigat in noiembrie trecut alegerile prezidentiale din Republica Moldova, invingand-o in cel de-al doilea tur de scrutin pe candidata proeuropeana Maia Sandu, pe fondul dezamagirii populatiei in actuala elita politica de la Chisinau, ca urmare a unor rasunatoare scandaluri de coruptie.