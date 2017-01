Angela Merkel denunta caracterul anti-musulman al restrictiilor impuse de Donald Trump

"Lupta necesara impotriva terorismului nu justifica de nicio maniera generalizarea banuielilor impotriva persoanelor in functie de credinta lor, in acest caz persoane de credinta musulmana, sau in functie de originea lor", a spus ea, comentand restrictiile care vizeaza cetateni din sapte tari majoritar musulmane.Decretul, intrat in vigoare vineri, interzice pentru 90 de zile intrarea in SUA a cetatenilor din 7 tari considerate riscante de Washington: Irak, Iran, Yemen, Libia, Siria, Sudan si Somalia.Merkel, care a deschis din 2015 portile Germaniei pentru peste un milion de solicitanti de azi, a fost una dintre tintele lui Trump in campania electorala.Acesta a criticat dur politica generoasa de primire a refugiatior promovata de cancelarul german si a lasat chiar sa se inteleaga ca ar fi cauza atentatului comis in 19 decembrie la Berlin de catre un solicitant tunisian de azil (12 morti).