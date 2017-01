A murit "parintele Pac-Man", Masaya Nakamura

Nakamura, decedat in 22 ianuarie, a fondat in 1955 o companie, devenita ulterior Namco si care a fuzionat in 2005 cu gigantul japonez al jocurilor Bandai.Acesta si-a inceput afacerea cu doi caluti de lemn mecanici instalati pe acoperisul unui mare magazin si s-a lansat apoi in jocuri video.Micul personaj galben Pac-Man, care manca tot ce se gasea in calea sa, a fost creat in 1980 de realizatorul de jocuri al Namco, Toru Iwatani. Succesul sau a fost fulgerator.