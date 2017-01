Marea Britanie: O petitie care cere ca Donald Trump sa nu fie invitat de Regina a strans aproape un milion de semnaturi

Petitia a fost lansata inainte ca premierul britanic Theresa May sa-i adreseze o invitatie lui Trump, vinerea trecuta, pentru o vizita "de stat", ceea ce inseamna ca invitatia va fi facuta de regina Elisabeta a II-a.Pana in prezent, petitia a fost semnata de 930.000 de persoane."Lui Donald Trump ar trebui sa ii fie permis accesul in Marea Britanie in calitatea sa de sef al guvernului american, dar nu ar trebui sa fie vorba de o vizita de stat deoarece acest lucru ar putea sa o stanjeneasca pe Maiestatea sa Regina", se arata in petitie.Parlamentarii trebuie sa dezbata o motiune atunci cand aceasta strange peste 100.000 de semnaturi.