Franta, sondaj alegeri prezidentiale: Marine Le Pen castiga primul tur, dar pierde turul doi in fata oricarui adversar

Sondajul realizat in 26 si 27 ianuarie arata ca Francois Fillon si Emmanuel Macron sunt cotati cu 22% si, respectiv, 21% din intentiile de vot, daca Francois Bayrou nu candideaza, potrivit Le Figaro Marine Le Pen este cotata cu 25% din voturi, dar toate variantele arata ca ar pierde lupta in turul doi.Candidatul stangii Benoit Hamon este creditat cu 15% din intentiile de vot iar Jean-Luc Melenchon cu doar 10%.Fillon ar castiga in fata lui Le Pen in turul doi cu 60% la 40%, insa Macron ar obtine un scor mai bun: 65% la 35%.