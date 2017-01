UPDATE Atentatul dintr-o moschee din Quebec: Sase morti si opt raniti / Un atacator a strigat Allahu akbar

Christine Coulombe, purtatoare de cuvant a serviciilor de siguranta din Quebec, a anuntat intr-o conferinta de presa moartea a "sase persoane cu varste cuprinse intre 35 si 70 de ani"."Opt persoane au fost ranite" in timpul acestui atac calificat de politie drept un "act terorist", potrivit sursei citate.Duminica, in jurul orei locale 19,30 (00,30 GMT), doi barbati au patruns in centrul cultural islamic din Quebec si au deschis focul.Circa 50 de persoane se aflau in acest lacas de cult."Condamnam acest atentat terorist indreptat impotriva musulmanilor care se aflau intr-un loc de cult si de refugiu", a declarat premierul canadian Justin Trudeau, intr-un comunicat."Cei doi barbati purtau cagule negre" si unul dintre ei avea ""un puternic accent" din Quebec, a afirmat un martori interogat de Radio-Canada. Atunci cand au inceput focurile de arma "oamenii s-au aruncat la pamant", a adaugat el."Doua persoane au fost arestate", a precizat Cristine Coulombe, dintre care una "in apropiere de locul atacului si un alt suspect" in apropiere de insula Orleans la circa 20 de kilometri atac.Acest al doilea suspect a fost retinut dupa o urmarire, potrivit presei locale."Pentru moment, nimic nu lasa sa se creada ca exista alti suspecti legati de eveniment", a precizat purtatoarea de cuvant a politiei.Drama a avut loc in cartierul Sainte-Foy, o vasta zona comerciala si de birouri la circa zece kilometri de centrul istoric al orasului Quebec.Anul trecut, un cap de porc a fost pus in fata unei usi a centrului cultural islamic."Diversitatea este forta noastra si, in calitate de canadieni, toleranta religioasa este o valoare draga noua", a subliniat premierul Justin Trudeau.