VIDEO O tanara din Franta a fost aleasa Miss Univers

Nascuta in orasul Lille, in nordul Frantei, Iris este studenta la chirurgie dentara si a fost aleasa miss Franta in 2016, inainte de a fi miss Nord-Pas-de-Calais in 2015.Aceasta tanara inalta de 1,72 m. s-a angajat, inainte de a castiga concursul de frumusete, ca va face o campanie de promovare a igienei orale daca va fi aleasa, potrivit site-ului Miss Univers, care spune ca ii plac "sporturile extreme, calatoriile si sa gateasca mancaruri frantuzesti".In total, 86 tinere au concurat pentru a-i succeda lui Filipine Pia Wurtzbach Alonzo, care a fost aleasa Miss Univers in decembrie 2015.