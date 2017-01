Donald Trump: Decretul nu e o interdictie care ii vizeaza pe musulmani

"Pentru ca lucrurile sa fie clare, nu este vorba despre o interdictie vizandu-i pe musulmani, asa cum mass-media informeaza in mod fals. Nu are nimic de-a face cu religia, este vorba despre terorism si securitatea tarii noastre", sustine Donald Trump.Donald Trump a subliniat ca cele 7 tari afectate de interdictie (Irak, Iran, Libia, Somalia, Sudan, Siria si Yemen) figureaza pe o lista de tari utilizata si sub administratia Obama: persoanele care au efectuat calatorii acolo in ultimii 5 ani nu mai au dreptul de a reveni in SUA fara viza.Donald Trump a mai aratat ca, in anul 2011, administratia Obama a suspendat eliberarea vizelor pentru refugiatii irakieni pentru o perioada de 6 luni."Sunt peste 40 de tari in lume cu o majoritate musulmana care nu sunt afectate de acest decret", a subliniat liderul de la Casa Alba.