Procurorii Generali din 16 state au semnat o declaratie care critica ordinul executiv semnat de presedintele SUA

"Suntem determinati sa ne asiguram ca vor suferi cat mai putini oameni din cauza situatiei create", arata declaratia Procurorilor Generali.Presedintele SUA, Donald Trump, a semnat un ordin executiv prin care suspenda programele de relocare a refugiatilor si blocheaza intrarea in America a cetatenilor din sapte tari, predominant musulmane.Un judecator federal a decis sa blocheze deportarea refugiatilor si a pasagerilor retinuti pe aeroporturi ca urmare a ordinului executiv semnat de presedintele Donald Trump.Magistrata Ann Donnelly a cerut oprirea operatiunilor de deportare a refugiatilor si a altor pasageri care detin vize valide sau chiar vize de rezidenta permanenta in SUA.De asemenea, un judecator federal din Virginia a decis in favoarea a 60 de pasageri retinuti pe aeroportul international Dulles, cat si in favoarea a trei cetateni cu viza permanenta de rezidenta.Mai mult, magistratul Leonie Brinkema a interzis deportarea pasagerilor retinut pe aeroport pentru cel putin sapte zile.