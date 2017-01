Ministerul Securitatii Interne din SUA: Ordinul lui Trump privind imigratia ramane in vigoare

"Ordinele executive ale presedintelui Trump raman in vigoare - interzicerea calatoriilor va ramane interzisa, iar administratia americana isi pastreaza dreptul de a revoca vize in orice moment daca o cere securitatea nationala sau siguranta publica", a transmis DHS intr-un comunicat de presa.In comunicat se mai precizeaza ca niciun cetatean strain care are legaturi cu Statele Unite "nu are dreptul nestavilit de a cere intrarea" pe teritoriul SUA.Potrivit DHS, mai putin de 1% din cele peste 325.000 de persoane care ajung zi de zi pe calea aerului in SUA au fost retinute cat timp erau puse in aplicare masuri de securitate sporite.Printr-un ordin executiv, Donald Trump a suspendat vineri pentru o perioada de patru luni admiterea de refugiati in Statele Unite si a interzis temporar, timp de trei luni, sosirea cetatenilor din sapte tari majoritar musulmane: Irak, Iran, Libia, Somalia, Sudan, Siria si Yemen.Un judecator federal american a dat dreptate partial, sambata seara, unor organizatii neguvernamentale care contestau decretul impotriva refugiatilor semnat de Donald Trump, impiedicand expulzarea persoanelor retinute de vineri in virtutea acestui decret.Judecatoarea Ann Donnelly de la tribunalul federal din Brooklyn (New York) - care fusese sesizata de mai multe asociatii de aparare a drepturilor omului, intre care puternica ACLU - a ordonat autoritatilor americane sa nu recurga la nicio expulzare a cetatenilor din cele sapte tari musulmane vizate de decret - Iran, Irak, Yemen, Somalia, Libia, Siria, Sudan - care dispun de documente ce ii autorizeaza sa intre in SUA.