Benoît Hamon, desemnat candidatul stangii la alegerile prezidentiale din Franta

Politician de cariera, cu o silueta tinereasca, pe care unii socialiști l-au au numit "micul Benoit," a convins alegătorii să creadă într-un "viitor dezirabil", contrazicand asteptarile celor care il considera un "vanzator de iluzii".Benoit Hamon are 49 de ani si este membru al Partidului Socialist din anul 1987.Candidatul socialist este creditat insa cu sanse minime de a trece de primul tur al alegerilor prezidentiale din 23 aprilie. Conservatorul Francois Fillon si reprezentanta extremei drepte, Marine Le Pen, sunt creditati cu cele mai mari sanse sa se infrunte in turul al doilea al alegerilor prezidentiale, pe 7 mai.In primul tur al alegerilor primare, sapte candidati, dintre care trei socialisti, si-au disputat pozitia de candidat unic al stangii, o "cupa cu otrava", nota atunci Reuters, avand in vedere mostenirea actualului presedinte, socialistul Francois Hollande.