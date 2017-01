Liderul democratilor din Senatul SUA cere anularea ordinului lui Trump privind imigratia

Ordinul executiv al lui Trump "trebuie anulat imediat, iar democratii vor introduce un proiect de lege care va revoca" decizia presedintelui american, a declarat Schumer, la New York.Schumer a mai mentionat ca ministrul securitatii interne al SUA, John Kelly, i-a spus ca 42 de persoane retinute in prezent pe aeroporturile din SUA vor fi supuse procedurilor si lasate sa intre in tara pe baza unui ordin judecatoresc emis sambata noapte. Potrivit liderului democratilor din Senatul SUA, Kelly i-a mai transmis ca ordinul executiv al lui Trump nu va afecta detinatorii de "carti verzi" - vize de rezidenta permanenta - ceea ce contrazice declaratiile anterioare ale administratiei Trump.Informatia a fost confirmata de seful de personal al Casei Albe, Reince Priebus, care a anuntat ca detinatorii de permise de rezidenta permanenta in SUA vor putea continua sa vina in SUA. "Ordinul nu afecteaza cartile verzi", a declarat Priebus la postul NBC, apreciind totodata ca decizia lui Trump nu a creat haos. "Nu a fost haos", a insistat Priebus, adaugand in cadrul programului "Meet the Press" de la postul NBC ca 325.000 de persoane au intrat sambata in SUA, dintre care au fost retinuti initial 109.Printr-un ordin executiv, Donald Trump a suspendat vineri pentru o perioada de patru luni admiterea de refugiati in Statele Unite si a interzis temporar, timp de trei luni, sosirea cetatenilor din sapte tari majoritar musulmane: Irak, Iran, Libia, Somalia, Sudan, Siria si Yemen.