Stanga franceza isi alege candidatul la alegerile prezidentiale. In cursa au ramas Manuel Valls si Benoit Hamon

Fost ministru al Educatiei, Benoit Hamon are 49 de ani si este membru al Partidului Socialist din anul 1987.Al doilea tur al alegerilor primare ale socialistilor francezi este programat pe 29 ianuarie.In primul tur al alegerilor primare, sapte candidati, dintre care trei socialisti, si-au disputat pozitia de candidat unic al stangii, o "cupa cu otrava", potrivit Reuters, avand in vedere mostenirea actualului presedinte, socialistul Francois Hollande.Castigatorul, indiferent cine va fi, este creditat cu sanse minime de a trece de primul tur al alegerilor prezidentiale din 23 aprilie. Conservatorul Francois Fillon si reprezentanta extremei drepte, Marine Le Pen, sunt creditati cu cele mai mari sanse sa se infrunte in turul al doilea al alegerilor prezidentiale, pe 7 mai.