Merkel regreta interdictiile de intrare in SUA. Germania va evalua situatia cetatenilor sai cu dubla nationalitate

„Cancelarul regreta interdictiile de intrare in SUA pentru refugiati si cetateni din cateva tari”, a spus Steffen Seibert, adaugand ca Merkel si-a exprimat ingrijorarile in timpul convorbirii telefonice cu Donald Trump de sambata.Ea i-a amintit ca in Conventia de la Geneva se prevede ca refugiatii de razboi trebuie primiti de comunitatea internationala din motive umanitare, a declarat Seibert.El a precizat ca guvernul german va evalua consecintele interdictiei asupra germanilor cu dubla cetatenie si va „reprezenta interesele lor, daca este nevoie, fata de partenerii nostri americani”.