Zeci de posturi de radio mexicane au difuzat aceeasi melodie in semn de protest fata de politicile lui Trump  

Peste 40 de posturi de radio din Mexic au difuzat aceeasi melodie, la aceeasi ora, in semn de protest fata de politicile lui Donald Trump, scrie El Pais, citat de News.ro.





Cu hashtag-ul #to2unidos, posturi de radio, publicatii precum Rolling Stone si El Informador si personalitati au invitat online mexicanii sa se alature initiativei.





Piesa "Aqui no es asi" (Aici nu este asa, n.r.) a grupului Caifanes a fost difuzata la ora locala 13.45, vineri, in numeroase orase din tara, la posturi de radio ca Reactor, RMX, Exa si Los 40.

#To2unidos a fost tema principala in mediul online mexican timp de aproimativ doua ore.





"Desi lucram la diferite posturi de radio, cei mai multi ne cunoastem si suntem prieteni, asa ca nu a fost greu sa ne punem de acord", a declarat Ricardo Castaneda, producator executiv la RMX. "Am decis sa ne unim privind ceea ce se intampla in tara asta. Am vrut sa aratam ca nu ne supunem atitudinii lui Trump fata de Mexic", a continuat el.





Cantecul ales de posturile de radio este un clasic al grupului Caifanes. Versurile fac referire la un anumit tip de cuceritor al unui loc sfant.