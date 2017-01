LIVETEXT Haos si proteste dupa restrictiile de intrare in SUA instituite de Trump

Aplicarea masurii executive a lui Trump a dus la proteste pe mai multe aeroporturi din SUA:





Ordinul a prins industria aviatica nepregatita, echipajele de bord din cele 7 tari avand si ele interdictie de intrare in SUA.Premierul Justin Trudeau a anuntat ca refugiatii sunt bineveniti in Canada, scrie DPA, citata de News.ro. "Pentru cei care fug din calea persecutiei, terorii si razboiului, canadienii va vor primi, oricare este religia voastra. Diversitatea este puterea noastra #BineativenitinCanada", a scris prim-ministrul canadian intr-un mesaj postat pe Twitter.Companiilor aeriene care opereaza pe aeroportul din Cairo li s-a cerut oficial sa nu permita urcarea pasagerilor din sapte tari in zboruri catre SUA, potrivit unui reprezentant al EgyptAir.Mobilizarea Populara din Irak a cerut guvernului irakian sa interzica intrarea in tara a cetatenilor SUA si expulzarea celor care sunt deja acolo.Mobilizarea Populara este o coalitie de grupari paramilitare shiite, antrenate si dotate de Iran pentru a lupta impotriva Statului Islamic. Anul trecut a devenit o organizatie aprobata de guvernul irakian.----------------------In decizia cu cel mai mare impact de cand a venit la Casa Alba, Trump a instituit o interdictie de patru luni pentru intrarea refugiatilor in SUA si restrictii timp de 90 de zile pentru calatori din Siria, Iran si alte cinci tari majoritar musulmane. Un judecator federal a blocat sambata deportarea a zeci de calatori si refugiati din sapte tari majoritar musplmane blocati pe aeroporturi din SUA din cauza unui ordin al presedintelui Donald Trump, informeaza Reuters.Decizia judecatorului a venit in urma unui proces intentat in New York, pe drept constitutional, de doi irakieni care au legaturi cu serviciile de securitate americane. Cei doi au argumentat ca aceste legaturi ii transforma in tinte in tara lor de nastere si ca au vize valide de intrare in SUA.Procesul subliniaza obstacolele legale cu care se confrunta noua administratie Trump in a implementa directiva semnata vineri.