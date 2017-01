Purtator de cuvant al presedintelui ceh Zeman: Trump isi protejeaza tara, este preocupat de siguranta cetatenilor sai. Exact ceea ce elitele UE nu fac

"Presedintele Trump isi protejeaza tara, este preocupat de siguranta cetatenilor sai. Exact ceea ce elitele UE nu fac", se afirma intr-un mesaj postat pe Twitter de Jiri Ovcacek, purtatorul de cuvant al lui Zeman."Siguranta cetatenilor cehi este o prioritate. Acum avem aliati in Statele Unite", a completat Ovcacek.Zeman, care manifesta simpatii proruse, l-a sustinut pe Donald Trump in timpul campaniei prezidentiale din Statele Unite si a criticat de migratia dinspre tarile musulmane, spunand ca valul de refugiati reprezinta o "invazie organizata" si declarand ca este "imposibila integrarea" musulmanilor.Migratia este o tema politica majora in Cehia, in pofida faptului ca cei mai multi refugiati au evitat sa se stabileasca aici si au ales sa se indrepte spre statele mai dezvoltate din vestul si nordul Europei.