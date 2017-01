Trump a discutat sambata cu Putin. Presedintele american i-a mai sunat si pe Merkel, Hollande, Abe si Turnbull

Discutia lui Trump cu Putin a fost prima de cand republicanul a ajuns presedinte si vine in conditiile in care oficiali americani spun ca el ia in considerare ridicarea sanctiunilor aplicate Moscovei, in ciuda opozitiei venite de la democrati si republicani din SUA si de la aliati europeni.Nici Casa Alba nici Kremlinul nu au mentionat ca s-ar fi discutat despre sanctiuni in convorbirea telefonica ce a durat circa o ora.„Discutia, pozitiva, a fost un inceput semnificativ pentru imbunatatirea relatiei dintre Statele Unite si Rusia, ce are nevoie sa fie reparata. Atat presedintele Trump cat si presedintele Putin spera ca dupa apelul de azi cele doua parti pot sa treaca rapid la combaterea terorismului si la alte chestiuni importante”, a afirmat Casa Alba.Trump a mai vorbit sambata cu doi lideri importanti din UE, Angela Merkel si Francois Hollande, dar si cu premierul japonez Shinzo Abe si cu cel australian Malcolm Turnbull.Convorbirea cu Merkel – care a avut o relatie foarte stransa cu Obama – a inclus o discutie despre Rusia, criza ucraineana si NATO, potrivit guvernelor SUA si Germaniei.In discutia cu presedintele francez, Trump a „reafirmat angajamentul SUA catre NATO si a notat importanta tuturor aliatilor NATO care impart povara cheltuielilor militare”, potrivit Casei Albe.