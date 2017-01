Premierul Yildirim anunta ca Turcia va semna cu Regatul Unit un acord de liber-schimb dupa Brexit

Premierul Binali Yildirim a anuntat sambata dupa-amiaza ca Marea Britanie si Turcia au de gand sa semneze un acord de liber schimb imediat ce britanicii parasesc UE. Anuntul are loc dupa o prima discutie purtata de prim-ministrul Theresa May cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, transmite Reuters, citata de News.ro.





Yildirim a anuntat planurile pentru semnarea unui acord comerial in cadrul unei conferinte de presa comuna cu Theresa May, care a vizitat Ankara dupa o calatorie in Statele Unite.





In cele doua vizite, premierul britanic a incercat sa pregateasca posibile negocieri pentru semnarea unor acorduri comerciale dupa retragerea Marii Britanii din UE.





De asemenea, britanicii si turcii au cazut de acord sa-si intareasca cooperarea in lupta de combatere a terorismului.





Intalnirea dintre Theresa May si Recep Erdogan a avut loc la doar cateva zile dupa ce ministrul pentru Brexit, David Davis, a vorbit despre negocierea completa a unei "runde globale de acorduri comerciale" in urmatoarele 12-24 de luni, care vor intra in vigoare dupa iesirea Marii Britanii din UE.