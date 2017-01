Acuzatii de abuzuri sexuale intr-un centru de formare a fortelor speciale din Germania. "Practicile din Pfullendorf sunt dezgustatoare", spune ministrul apararii, Ursula von der Leyen

„Practicile din Pfullendorf sunt dezgustatoare”, a declarat vineri seara ministrul Apararii, Ursula von der Leyen. Reactia sa la „respingatoarele” ritualuri de initiere din centrul de formare a fosrtelor speciale din micul oras nu departe de Bodensee, a fost de profunda indignare.Ceea ce s-a intamplat ar fi „o rusine”, fata de toti soldatii care se comporta civilizat fata de camarazii lor si care induc respect fata de trupa. Incidentele vor fi „analizate cu toata severitatea”, a promis ea, citata de Tagesspiegel.de Ce a declansat scandalul? In luna octombrie a anului trecut, o femeie-locotenent a sesizat conducerea armatei si ministerul apararii, descriind ceea ce se intampla in centrul de formare militara din Pfullendorf.Ea a relatat ca recrutii trebuiau sa se dezbrace, iar superiorii „ii filmau, sub pretextul pregatirii” lor pentru misiuni. Femeia ar mai fi raportat conducerii centrale a armatei si ministrului von der Leyen, despre „exercitii motivate sexual si lipsite de sens medical“.

Spiegel.de , care a dezvaluit vineri, in premiera, la ce erau supusi acesti recruti, scrie despre „practici sexuale sadice“, ca si despre „ritualuri insotite de violenta“.La pregatirea sanitarilor, numiti in jargon militar „Combat First Responder“, astfel de practici sexuale, printre care si introducerea fortata de tampoane in anus, ar fi fost la ordinea zilei, in cazarma.Oficiali din armata ar fi confirmat ca in Staufer-Kaserne „s-a ajuns la o acumulare de incidente serioase“. Au fost inregistrate abateri de la respectarea demnitatii umane, a pudorii si autodeterminarii sexuale“. In plus, ar fi fost sesizate manifestari de mobbing, de intimidare prin sicane, presiune fizica si psihica.Inspectorul general al armatei, Volker Wieker, va merge in zilele urmatoare la cazarma vizata. El vrea sa-si faca o imagine despre starea de fapt, la fata locului, dupa cum au declarat pentru presa, surse din Ministerul Apararii german.Bundeswehr a facut plangeri penale la procuratura din Hechingen, impotriva mai multor soldati, dupa cum a declarat un purtator de cuvant al Procuraturii. Suspiciunile sunt de sechestrare, vatamare corporala grava, violenta si constrangere.O purtatoare de cuvant a centrului de formare a declarat, pentru Deutsche Presse-Agentur, ca s-ar fi examinat, printre altele, asa-numitele ritualuri de initiere in randul soldatilor inrolati. Pana acum, nu exista indicii ca la in aceste ritualuri ar fi fost implicati superiori din cazarma.Generalul-locotenent Jörg Vollmer, inspector al armatei germane, a declarat ca „incalcari ale regulamentului intern nu vor fi tolerate in armata, fiind pedepsite cu cea mai mare severitate”. Intr-o alta declaratie oficiala venita din partea armatei, se spune:„Aceste incidente sunt cu atat mai grave, cu cat au existat si anterior indicii cu privire la abateri si la o atmosfera dusmanoasa fata de femei, intr-o alta unitate a centrului de formare din Pfullendorf”. Inmultirea acestor abateri „arata grave deficite la nivel de conducere”, se mai mentioneaza in comunicat.Centrul de formare din Pfullendorf antreneaza fortele speciale nationale si internationale. Ofertele includ cursuri pentru lunetisti si pentru personalul de conducere al fortelor speciale. In plus, soldatii sunt instruiti pentru lupta corp la corp si pregatiti pentru supravietuirea si comportamentul in captivitate sau in conditii de izolare.Nu este prima data cand ministerul Apararii german este pus in fata unui scandal de abuz sexual. In 2011, in articolul „Bordelul plutitor” , relatam despre cel de pe Gorch Fock. Pe nava-scoala germana a murit o tanara cadet de marina si aveau loc betii, umilinte, agresiuni sexuale si amenintari cu moartea in numele „Fratiei ariene”. In urma acestui scandal, scaunul ministrului Apararii german de atunci, Karl Theodor zu Guttenberg, a fost zgaltait din temelii.