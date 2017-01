Theresa May, vizita la Ankara: Este important ca Turcia sa respecte drepturile omului

May este in Turcia dupa o vizita in SUA in care s-a intalnit cu presedintele Donald Trump. Ea isi desfasoara primele vizite externe ca premier, promovand acorduri comerciale prin care sa-si intareasca atuurile in negocierile pentru iesirea din Uniunea Europeana.Vorbind reporterilor de la palatul prezidential din Ankara dupa intalnirea cu presedintele Tayyip Erdogan, May a catalogat Turcia drept unul dintre cei mai vechi prieteni ai Marii Britanii si a atins pasager si subiectul drepturilor omului, un punct dureros pentru Erdogan, care a acuzat Occidentul ca nu a aratat destula solidaritate dupa tentativa de puci militar de pe 15 iulie.„Sunt mandra ca Regatul Unit a fost alaturi de voi pe 15 iulie anul trecut in apararea democratiei, iar acum este important ca Turcia sa sustina democratia mentinand domnia legii si respectandu-si obligatiile privind drepturile internationale ale omului asa cum guvernul s-a angajat sa o faca”, a declarat ea.