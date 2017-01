R. Moldova: Banii trimisi de muncitorii din strainatate, la minimul ultimului deceniu

Fata de 2016, scaderea este de aproximativ 5%.In luna decembrie, transferurile de peste hotarele Republicii Moldova au constituit aproximativ 94 de milioane de dolari, cu aproximativ 3% mai putin fata de decembrie 2015.Potrivit statisticilor BNM cel mai mare volum al remitentelor a fost inregistrat in anul 2008 ¬ 1,66 miliarde de dolari.Potrivit expertilor, pe termen lung, volumul remitentelor va continua sa scada in conditiile in care tot mai multi moldoveni plecati peste hotare isi iau si familiile cu ei si nu mai trimit bani in Republica Moldova, mia noteaza sursa citata.