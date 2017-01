Seful diplomatiei franceze: Deciziile lui Donald Trump, motive de ingrijorare la Paris si Berlin

"Primirea refugiaților care fug de război face parte din îndatoririle noastre. Trebuie să ne organizăm pentru a ne asigura că ea se face intr-un mod echitabil si trebuie sa fim solidari", a declarat Jean-Marc Ayrault."Această decizie starneste ingrijorare", a declarat Jean-Marc Ayrault cu referire la restricțiile impuse vineri de Donald Trump refugiatilor, oficialul francez adaugand ca "Dar sunt si multe alte probleme care ne privesc."Ayrault a adaugat ca il va contacta pe omologul sau american, Rex Tillerson, si il va invita la Paris.Social-democratul german Sigmar Gabriel, numit ministru de Externe in locul lui Frank-Walter Steinmeier, se afla sâmbătă in prima sa vizită oficială la Paris.Donald Trump a anuntat vineri ca a emis un ordin executiv in materie de imigratie care prevede controale intarite la frontiere in scopul stoparii eventualei intrari in SUA a unor "teroristi islamisti radicali"."Initiez noi masuri de control pentru a mentine in afara Statelor Unite teroristii islamisti radicali. Nu ii vrem aici", a subliniat presedintele american, in cursul ceremoniei de investitura a secretarului Apararii, James Mattis, desfasurata la Pentagon."Vrem sa fim siguri ca nu vom lasa sa intre in tara noastra aceleasi amenintari pe care soldatii nostri le combat peste hotare" (...) Nu vom uita niciodata lectiile lui 11 septembrie" 2001, a proclamat Trump, facand trimitere la atentatele comise in SUA de gruparea Al-Qaida.Acest decret, intitulat "protectia natiunii contra intrarii teroristilor straini in Statele Unite", era asteptat de miercuri seara, atunci cand publicatia Washington Post a publicat o copie a documentului.