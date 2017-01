Gafa la Casa Alba, inaintea intalnirii Donald Trump - Theresa May: Numele premierului britanic a fost scris gresit

Theresa May

In programul trimis presei prin e-mail, numele premierului Marii Britanii a fost scris gresit de 3 ori.Presedintele SUA, Donald Trump, are astazi prima intalnire oficiala cu un lider strain - premierul britanic Theresa May. NATO, Rusia si comertul bilaterla vor fi subiectele principale la discutia dintre cei doi lideri.Intalnirea va demonstra cat de multa importanta acorda noul presedinte american Aliantei Nord-Atlantice, dar si "relatiei speciale" dintre SUA si Marea Britanie, comenteaza Reuters.