ONU reafirma ca tortura este ilegala insa evita sa il critice direct pe Donald Trump

Mai multe organizatii pentru drepturile omului au denuntat pozitia lui Trump fata de tortura si au avertizat fata de restaurarea programului CIA de detentie in inchisori secrete, destinate interogarii suspectilor de terorism.Trump revizuieste si cheltuielile, inclusiv cele cu ONU, unde SUA este cel mai mare donator."Legislatia internationala care apara drepturile omului este clara asupra interzicerii absolute a torturii", a declarat purtatorul de cuvant al ONU Rupert Colville intr-o informare de presa.Intrebat in repetate randuri despre remarcile facute de Trump saptamana aceasta, indicand ca tortura "functioneaza", Colville a notat ca mai multi senatori cunoscuti din SUA, inclusiv republicanul John McCain, el insusi o victima a torturii, precum si democrata Dianne Feinstein, care a condus ancheta asupra programului CIA in timpul mandatului lui Bush, au avut declaratii publice pe acest subiect.Este inca foarte devreeme, in termenii interactiunii dintre biroul pentru drepturile omului a ONU si noua administratie americana, a declarat reprezentantul ONU. "Ramane sa determinam ce va fi eficient din punct de vedere strategic".