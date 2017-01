Populatia Germaniei a atins un nivel record de 82,8 milioane, ca urmarea a fluxului de imigranti

Intr-o estimare preliminara pentru 2016, biroul de statistica arata ca numarul populatiei a eclipsat recordul anterior, de 82,5 milioane, inregistrat la sfarsitul lui 2002, desi numarul de decese a depasit numarul de nasteri in 2016, cu circa 150.000 - 190.000. Incepand din 1972, numarul deceselor a depasit constant numarul nasterilor inregistrate in Germania.Cu toate acestea, contracarand aceasta tendinta, peste 1 milion de persoane care au fugit de razboi si de saracia din Orientul Mijlociu si Africa au venit in Germania in 2015 si 2016, atrasi de economia solida, legile relativ permisive pentru acordarea azilului si sistemul generos de ajutoare sociale.Mai mult decat atat, incepand cu perioada de varf a crizei din zona euro, Germania atrage imigranti din alte tari europene, precum Grecia si Spania.Datele folosite pentru a calcula migratia neta sunt bazate pe cele de la birourile de inregistrare. Solicitantii de azil sunt gazduiti initial in centre de receptie si se inregistreaza ulterior.Cresterea economica constanta, incepand cu 2010 si politicile generoase pro-familie implementate de guverne succesive in ultimii ani au contribuit la cresterea ratei natalitatii. Cu toate acestea natalitatea ramane mai mica decat rata deceselor.Sprijinul acordat de guvernul german refugiatilor a crescut in ultimii ani. Guvernul a pus deoparte pentru 2016 si 2017 finantari de 28,7 miliarde euro pentru adaptarea si integrarea a peste un milion de solicitanti de azil care au intrat in tara, a mai aratat ministerul.