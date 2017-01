Boris Johnson: Regatul Unit ar putea sa-si 'reconsidere' politica privind Siria, sa se alieze cu Rusia si sa-l sustina pe Assad

Ministrul britanic de externe, Boris Johnson, a declarat joi ca Regatul Unit ar putea sa-si reconsidere politica privind Siria, aliindu-se cu Rusia si acceptand mentinerea la putere a presedintelui sirian Bashar al-Assad, relateaza AFP, citata de Agerpres.

'Am recunoscut inconvenientele si riscurile unei schimbari totale, constand in sustinerea rusilor si a lui Assad. Dar trebuie de asemenea sa fiu realist asupra faptului ca situatia s-a schimbat si s-ar putea sa trebuiasca sa reconsideram modul nostru de abordare' a conflictului sirian, a declarat Johnson in fata Camerei Lorzilor.

'Repetam la nesfarsit cererea ca presedintele Al-Assad sa plece, fara a fi vreodata in pozitia de a obtine' acest lucru, a spus el. Noi alegeri in Siria, 'sub supervizarea ONU', aceasta ar fi 'o maniera de a progresa', a adaugat el.

Pana in prezent, Londra a afirmat intotdeauna ca plecarea presedintelui sirian a fost conditia de baza nenegociabila pentru solutionarea conflictului sirian care s-a soldat cu peste 310.000 de morti si milioane de refugiati din 2011.

Johnson a evocat si posibilitatea unui acord cu Rusia pentru a lupta impreuna impotriva jihadistilor Statului Islamic in Siria, in declaratia data in timp ce premierul britanic Theresa May este in drum spre SUA. Ea va fi primul lider strain care va avea o intrevedere cu presedintele Donald Trump.

Si aici exista o schimbare clara a tonului folosit de catre Londra, care a fost pana acum printre cele mai vocale in denuntarea sprijinului militar oferit Damascului de catre rusi, in special in cursul bombardamentelor de la Alep.

'Un acord cu rusii pentru a ataca Daech (acronimul in limba araba al gruparii Statul Islamic) si de a o elimina, cum a spus presedintele Donald Trump, ar putea fi o solutie', a subliniat Boris Johnson.

Implicata militar din septembrie 2015 in Siria, Rusia a schimbat abordarea in acest conflict, acordand sprijin armatei siriene care era in dificultate in fata rebelilor sustinuti de tari din Golf si din Occident.